Lavori alla 'Santa Chiara', accordo con il Comune: le classi resteranno nel plesso fino a dicembre

Sembra tornato il sereno tra il Comune e l'Istituto Comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura dove sono in programma dei lavori di riqualificazione per i quali sarà necessario il temporaneo trasferimento degli alunni presso altre strutture. All'annuncio da parte del Comune, aveva fatto seguito la contestazione da parte del Consiglio d'Istituto che si dissociava dalla decisione giunta senza il coinvolgimento di alcun membro della scuola.

Il caso generò anche preoccupazione tra le mamme degli alunni, per la prospettiva che i propri figli dovessero essere trasferiti in strutture ben distanti dal plesso di Piazza Santa Chiara. Dopo settimane di tensioni sembra si sia giunti a un accordo tra le parti. La riunione avvenuta oggi tra l'Istituto e il Comune, alla presenza del Provveditore Episcopo, "segna un punto di svolta nella definizione delle soluzioni organizzative che permetteranno ai nostri studenti di continuare il loro percorso di crescita con serenità", precisa in una nota l'Istituto 'Santa Chiara'.

L'anno scolastico comincerà regolarmente nel plesso di Piazza Santa Chiara fino al mese di dicembre. A seguito della seduta del Consiglio d'Istituto allargato ai rappresentanti dei genitori delle sezioni e delle classi dei tre ordini di scuola, è stato recepito l'orientamento emerso dalla consultazione avviata tramite sondaggio on line, aperta a tutti i genitori. L'opzione che ha prevalso, accolta al Tavolo tecnico, prevede la seguente organizzazione: la scuola dell'infanzia, la primaria e le classi prime della secondaria saranno ubicate presso la sede Pascoli, mentre le classi seconde e terze della secondaria saranno accolte presso la sede dell'Altamura, con un forte incentivo finalizzato all'utilizzo del servizio di trasporto, che sarà riconosciuto dal Comune alle famiglie degli alunni coinvolti.

L'istituo fa anche presente che l'impianto organizzativo coinvolgerà le classi per pochi mesi, e comunque fino alla consegna delle aule della Pascoli, attualmente in ristrutturazione.