"Conte presidente della Repubblica". A Volturara tutti d'accordo sul futuro del premier 'mediatore'. "Lui va per la sua strada"

"Molto probabilmente presidente della Repubblica". Così i suoi compaesani immaginano il futuro di Giuseppe Conte. La7 è andata a Volturara Appula per chiedere che farà il premier da grande. La trasmissione Tagadà ha percorso i luoghi della sua infanzia, la piazza in cui giocava a pallone con i suoi amici, fino alla sua casa. "È un mediatore - dice di lui il sindaco Vincenzo Zibisco che ha mostrato la porta della sua abitazione - io l'ho visto sempre un po' al di sopra dei partiti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I volturaresi dimostrano di avere le idee chiare e di apprezzare le doti del presidente del Consiglio. "Ha dimostrato competenza, esperienza e soprattutto tanta serietà e coerenza", dice un cittadino che non ha dubbi sulla collocazione politica: "Se ne va con il Pd, i Cinquestelle dopo questa batosta non hanno carte da giocare". C'è anche chi pensa che più di quello che ha fatto non possa fare o che stia già resistendo abbastanza. Di certo, "resta in piedi". E da Volturara parte un messaggio: "Forza e coraggio".