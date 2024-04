Emiliano si dà al rimpasto: tre nuove donne in Giunta, fuori Palese e Maraschio

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha integrato oggi la Giunta con l’ingresso di tre donne. L'avvocato Serena Triggiani, presidente della Camera Giuslavoristi di Bari, è il nuovo assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative, Crisi industriali e Politiche di genere. Sostituisce Anna Grazia Maraschio.

A Viviana Matrangola, figlia di Renata Fonte, vittima di mafia, vanno le deleghe alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Legalità e Antimafia sociale. La Dem Debora Ciliento, consigliera regionale dal 2020, è il nuovo assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile.

Nel pomeriggio, aveva formalizzato le sue dimissioni l’assessore alla Sanità Rocco Palese. Sanità e Welfare, dunque, per il momento, restano in capo al presidente.

Viviana Matrangola è laureata in Architettura nel 2004, con la prima tesi sui beni confiscati alla mafia di particolare pregio storico architettonico e riutilizzati a scopi sociali grazie alla Legge 109/1996 promossa da Libera di cui faccio parte dal 2000. Dal 2000 collabora attivamente con “Libera associazioni nomi e numeri contro le mafie”. Serena Triggiani è laureata in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari (voto: 110/110 e lode) con tesi in materia di Diritto del Lavoro. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Bari dal 14/7/1999. Debora Cilento dal novembre 2020 è consigliere regionale, Regione Puglia; vicepresidente commissione studio e legalità, componente della III commissione Welfare w Sanità, e della VI commissione cultura istruzione e lavoro.