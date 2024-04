Scalfarotto 'profetico' sul 'sistema Emiliano': "Ve l'avevo detto, è la fine che fa un governo del tutti dentro"

“Nel 2020 presi l'1,6% e sono molto orgoglioso del mio 1,6%, perché denunciai le cose che emergono oggi. Mi dispiace che ce ne accorgiamo adesso che se ne occupa la magistratura, ma quei comportamenti li conoscevamo già”. È la disamina del senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, quattro anni fa candidato presidente della Regione Puglia.

Un sonoro “ve l’avevo detto” è l’estrema sintesi della sua analisi politica dopo gli scossoni nella Giunta Emiliano.

Non lo convince, tuttavia, la lettura di una Puglia diventata improvvisamente “un posto orribile”: “Trovo un po’ strano che fino a un mese fa la Puglia fosse una sorta di paradiso in terra, dove si fa il G7, Apulia felix, poi improvvisamente siano uscite quattro indagini una dietro l'altra, e nel giro di un mese la Puglia, diventa tipo Sodoma e Gomorra: siamo passati dal posto ideale del Sud, meglio amministrato, a una Caienna”.

Auspica che la Puglia torni ad una “normale dialettica”, vale a dire maggioranza e opposizione, perché “il governo nel quale sono tutti dentro, senza una voce dissenziente, è destinato ad anomalie”. Ed è quello che è accaduto, secondo lui, in Regione.

“Il tema è come Michele Emiliano ha costruito un potere nel quale non esiste più un'opposizione. Chiunque si sia opposto ad Emiliano è stato fagocitato, a partire da Schittulli, che perse le elezioni e dopo un mese era suo consulente, o Rocco Palese che era l'avversario di Vendola alle elezioni e adesso fa l'assessore regionale”. È questo, per lui, il “sistema Emiliano”.

“A me dicevano, quando mi sono candidato, che avrei fatto vincere la destra - ricorda il senatore renziano -, ma io non avrei mai nominato Rocco Palese assessore e non avrei mai fatto accordi con Casapound. Quindi, chi ha fatto gli accordi con la destra e chi ha fatto arrivare la destra al governo di questa Regione? Chi si è opposto a Michele Emiliano? I consiglieri regionali di Azione, a partire da Sergio Clemente e Fabiano Amati, hanno tutti cariche in Regione, sono stati eletti a sostegno di Emiliano e oggi fanno i contestatari di Emiliano. Vogliamo parlare dei Cinquestelle? Hanno fatto una campagna elettorale nel 2020 dicendo che erano alternativi a Emiliano. Rosa Barone ha fatto la campagna elettorale del 2020 contro Emiliano ed è diventata suo assessore due settimane dopo. Allora sì che vi dico che ve l'avevo detto”.

Archiviata una travagliata fase congressuale in provincia di Foggia, Italia Viva ha innegabilmente perso pezzi, ma il senatore Scalfarotto non ne fa un dramma: “Il centro liberaldemocratico sta cercando una sua forma, per cui, se persone sono passate da Italia Viva ad Azione o viceversa, si sono mosse dentro la stessa area ideale. Io li considero movimenti fisiologici dentro un quadro ideale abbastanza omogeneo”.

A dicembre, ha fatto le valigie anche Lorenzo Frattarolo, oggi assessore al Comune di Foggia, che aveva ricoperto il ruolo di coordinatore regionale. “Il mio amico Lorenzo Frattarolo può aver cambiato partito, ma non mi pare che abbia cambiato idea. Conosco bene tanto Matteo Renzi quanto Carlo Calenda e posso dire che la scelta di lavorare con Carlo Calenda è molto affascinante ma 'sfidante', mettiamola così. Quindi, auguro a Lorenzo di non dover attraversare troppe sfide, e gli auguro ovviamente tutto il bene come assessore di questa città, però non ho drammatizzato, perché l'obiettivo di tutti è quello di costruire un'area liberaldemocratica di cui questo Paese, secondo me, ha molto bisogno, perché non mi arrendo all'idea che l'Italia si esaurisca tra sovranisti e populisti”.

Conferma come sia la “base” a prendere le decisioni a livello locale per le imminenti elezioni amministrative e non lo convince l'aritmetica della politica, specie in un quadro politico frammentato come quello attuale: “Lasciamo che i territori prendano le decisioni nella loro autonomia”.

A dirla tutta, del sostegno a Bari a Michele Laforgia non è particolarmente entusiasta, ma si rimette alla volontà dei territori.

Non ci sono preclusioni di sorta. “Abbiamo guardato alle persone”, dice a proposito delle scelte operate in provincia di Foggia il presidente Dino Marino, accanto a lui mentre fa il punto sulla situazione poltica nazionale e regionale dopo una visita in carcere.

A San Severo, Italia Viva corre con Lidya Colangelo, sostenuta anche da Fratelli d’Italia e Lega ma, secondo il leader provinciale dei renziani, più sbilanciata a sinistra; a Manfredonia, il partito di Matteo Renzi ha scelto il progetto di Ugo Galli; ad Apricena opta per il sindaco uscente Antonio Potenza; a San Giovanni Rotondo sostiene Michele Crisetti.

“Personalmente, come mio corredo ideale, mi sento molto lontano dalla destra, però, con grande sincerità, dico che mi sento ugualmente lontano dai Cinquestelle – afferma il senatore Scalfarotto -. Credo che possiamo portare dentro le amministrazioni le competenze e una classe dirigente qualificata, e questo ce lo riconoscono”.