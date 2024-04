Mozione di sfiducia su Emiliano, Conte invitato a firmare: "Non ha più la maggioranza"

Mercoledì 24 il centrodestra pugliese presenterà una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L'annuncio questa mattina nel corso di una conferenza stampa da parte del capogruppo di FdI, Francesco Ventola, che ha bollato come "dimostrazione di potere" l'esperienza in Regione Puglia del magistrato ed ex sindaco di Bari: "Il presidente Emiliano è arrivato alla fine, basta. Auspichiamo che anche altre forze che si dichiarano all'opposizione apporranno la propria firma. Sarà curioso vedere se verrà di nuovo il presidente Conte a firmare la mozione".

Secondo il capogruppo della Lega, Giacomo Conserva, Emiliano non avrebbe più i numeri per andare avanti: "La maggioranza non c'è più". Il capogruppo di Forza Italia Paride Mazzotta, sul rinvio dei lavori del Consiglio regionale, aggiunge: "Non possiamo tacere, è una grande mancanza di rispetto":

Per Paolo Pagliaro, capogruppo de 'La Puglia domani': "Il metodo di Emiliano, fatto di trasformismo e opportunismo, ha fallito. Siamo diventati la Regione delle banane, succede di tutto e di più. Il Consiglio è stato svilito, anche di efficienza. Siamo arrivati in una condizione di ingovernabilità totale".

Intanto Titti De Simone, altro consigliere politico di Emiliano, ha lasciato la presidenza del Pd Bari: "Mi dimetto, il rinnovamento del partito è ostacolato"