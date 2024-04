Pisicchio prima dell'arresto mostrò il messaggio di Emiliano a Laforgia: "Sorpreso dal mezzo e dal contenuto"

A Un giorno da Pecora l'avvocato penalista Michele Laforgia, ex difensore legale di Alfonso Pisicchio e attuale candidato sindaco di Bari, ha ripercorso quel pomeriggio in cui l'ex commissario dell'Agenzia Arti ed esponente di Senso Civico, si è recato nel suo studio per mostrargli l'sms di Michele Emiliano: "Lui è venuto nel mio studio il pomeriggio di quel giorno, cioè qualche ora prima di essere arrestato. Lo hanno pubblicato i giornali quindi è una cosa nota a tutti"

"Sono rimasto abbastanza sorpreso, sia per il mezzo, sia per il contenuto".

Pur ritenendo che il Governatore della Regione Puglia non debba dimettersi, sul punto, incalzato dai conduttori del programma, non si è espresso: "Non mi può chiedere una opinione di un difensore di un indagato anche se non lo sono più"