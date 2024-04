Carapelle non ha più un sindaco: dopo un anno 7 consiglieri mandano a casa Di Michele

A meno di un anno dalla riconferma, sette consiglieri archiviano l’esperienza del sindaco di Carapelle Umberto Di Michele.

Tre componenti della maggioranza – Andrea Agnelli, Loredana Iafelice e Gerardo Longo - e quattro dell’opposizione – Luigi Marasco, Laura Liguori, Antonietta Cavatasso e Antonio Ieva - hanno rassegnato oggi le loro dimissioni irrevocabili.

La cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati, a norma dell’articolo 141 del Testo Unico degli Enti Locali, comporta lo scioglimento del Consiglio comunale, in quanto non può essere più assicurato il normale funzionamento dell’organo.

Alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, la lista ‘Il Salto’ di Umberto Di Michele aveva conquistato il bis con il 53,69%, vale a dire 1834 voti, mentre l’avversario, Luigi Marasco, si era fermato a a 1.582 preferenze.

Non si è fatto attendere il commento del primo cittadino: "Il tempo svelerà ogni cosa. Ringrazio Ulderico Spinapolice, Raffaella Ricco , Sergio Izzi Marica Masucci e Sabrina Gioseffi per la loro presenza quotidiana, l'entusiasmo ed il lavoro costante che hanno svolto in questo anno per lavorare al bene del paese. Il lavoro, non gli stratemagemmi, paga sempre ed i suoi frutti ben presto si vedranno. È stata un' avventura impegnativa e gratificante. Ringrazio ad uno ad uno i carapellesi che hanno riposto fiducia in me e nel mio operato. Vado a casa sereno, con l'animo pulito ed in pace, di chi ha fatto sempre del suo meglio per onorare il proprio mandato e le aspettative dei suoi concittadini. Ci rivedremo a breve per un videomessaggio di chiarimenti. Grazie ancora, sempre. Viva Carapelle"