Da San Nicandro Garganico parte il percorso di 'Sud in testa' per le Amministrative: Antonio Berardi è il nuovo coordinatore cittadino

Antonio Berardi è i nuovo coordinatore cittadino di Sud in testa a San Nicandro Garganico.

"Con questa prima nomina iniziamo il percorso per strutturare al meglio il movimento in tutti i comuni della nostra regione. È nostra ferma volontà portare un contributo di idee e progetti per migliorare il nostro territorio. Ad Antonio Berardi auguro buon lavoro in una comunità che ha bisogno di persone valide e disponibili", ha sottolineato l'europarlamentare Andrea Caroppo. Berardi, già assessore comunale ai Lavori Pubblici, si era dimesso ad aprile del 2020 e a giugno aveva lasciato la Lega.

A gennaio, San Nicandro ha perso il suo sindaco, Costantino Ciavarella, ucciso dal Covid. E presto i cittadini torneranno alle urne.

Il movimento politico di Caroppo si sta strutturando sul territorio anche in vista delle prossime elezioni. Si sta concentrando su alcune comunità "dove si avverte maggiormente la voglia di cambiamento" e ha individuato in Antonio Berardi "un valido interprete di questo sentimento di rilancio per il centro garganico".

A esplicitarlo è anche il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, responsabile Enti locali del movimento: "Antonio Berardi rappresenta la voglia di fare, di ascoltare la gente. L'amico del popolo, sempre attento ai bisogni della gente. Con Antonio Berardi intendiamo lavorare insieme a tutte le forze politiche, civiche e associative per migliorare la città di San Nicandro che ricordiamo essere uno dei centri più importanti del nostro amato Gargano".