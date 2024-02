Il socialista Di Chiara si riprende la segreteria cittadina del PSI e riporta i ‘compagni’ in Comune

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’intesa programmatica con il gruppo all’opposizione di Antonio De Sabato. Semplicemente, Mino Di Chiara non ne sapeva niente. Eppure, a sottoscrivere l’accordo era il gruppo consiliare di Azione.

Già a dicembre, la componente socialista di ‘Tempi Nuovi per Foggia’ aveva ruggito. Si era legata al dito la mancata indicazione in Giunta della prima dei non eletti, Carmela Russo, figlia di Pasquale Russo, candidata in ticket proprio con Mino Di Chiara.

Anche l'investitura del capogruppo Paolo Frattulino non sarebbe avvenuta poi tanto all’unanimità. Ormai, alle Provinciali, il dato è tratto: Mino Di Chiara non avrebbe seguito la linea di Azione. Avrebbe votato socialista, il compagno Michele Santarelli, e sfuggire alla conta è praticamente impossibile.

Oggi Mino Di Chiara riavvolge il nastro al 5 settembre, all’ultima diapositiva dei socialisti felici e contenti, pronti a quella riscossa che, per la verità, non ha portato così bene. Eppure, allora, dissero che avrebbero voluto “riportare nelle istituzioni i compagni”. Sono stati accontentati.

Il 22 febbraio scorso ha protocollato la richiesta di costituzione del nuovo gruppo consiliare ‘Partito Socialisti Italiano – Riscossa Civile’. Si restringe il gruppo dei calendiani, ora ridotto a due componenti, Paolo Frattulino e Antonello Di Paola.

Di norma, servono almeno due consiglieri per costituire un gruppo ma, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del regolamento del Consiglio comunale, un solo consigliere, anche successivamente, può aderire ad una lista presentata alle elezioni, e ha le stesse prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Provvidenziale si è rivelata la scelta di riportare il garofano sulla scheda, sotto un’insegna che racchiudeva tre simboli. Mino Di Chiara sarà, dunque, il capogruppo.

Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, terrà a battesimo la nascita del nuovo gruppo, in una conferenza stampa in programma domani, lunedì 26 febbraio, alle 11, nella sala consiliare del Comune di Foggia.

Dopo cinque mesi dalle dimissioni, Di Chiara si riprende anche la segretaria cittadina del Psi, che con il cuore non aveva mai abbandonato, per quanto fosse candidato in un’altra lista, in quota socialista, anche per coerenza da Federcacciatore che non avrebbe potuto presentarsi in tandem con i Verdi. Ormai, è acqua passata.

Sarà il referente per il mondo della caccia a livello comunale, con una delega ad hoc, proprio come si era riproposto in campagna elettorale. Gli astri, insomma, si sono allineati e i socialisti, questa volta, sono tornati.