Russo delusa da Clemente, sfuma l'assessorato e rompe il silenzio: "Non ha rispettato gli accordi"

Nella lista Tempi Nuovi prima ‘operazione verità’ post trattative travagliate per la Giunta. Non è riuscito, alla vigilia del Consiglio, neanche l’ultimo blitz dei socialisti, che volevano piazzare Carmela Russo al posto di Lorenzo Frattarolo. E la diretta interessata, prima dei non eletti con 594 preferenze, dopo una lunga riflessione, ma con il documento pronto all’occorrenza, rompe il silenzio.

“Oggi si è reso necessario fare chiarezza sulle vicende legate alla formazione della giunta comunale”, scrive in premessa. Si accinge, così, ad informare i suoi elettori, che ringrazia, sulle ragioni per le quali non è stata cooptata come assessore, e non è scattata come consigliere, “come è invece avvenuto per le altre liste, che hanno impegnato tutti i più suffragati e anche i primi dei non eletti”, osserva.

“Quando abbiamo deciso di formare la lista civica Tempi Nuovi, l'idea era quella di dar vita ad un contenitore di anime politiche diverse (e non, come si legge ultimamente, ascrivibile solo ad Azione). Avevamo quindi convenuto che gli incarichi di qualsivoglia natura sarebbero stati condivisi all’interno della stessa ed attribuiti tenendo conto in primis del numero di voti ottenuti da ciascun candidato – riferisce Carmela Russo - Del medesimo avviso era pure il consigliere regionale Sergio Clemente, promotore e delegato alle trattative per la lista Tempi Nuovi, il quale tuttavia oggi - ahimé - contravviene a quanto concordato: nel corso delle ultime trattative ha infatti proposto il nome dell'avv. Daniela Patano, sua fedele amica, la quale ha ottenuto come suffragio personale 264 voti. L'avv. Patano è tra l'altro ben nota anche per la sua vicinanza alla passata amministrazione Landella, dalla quale ha ottenuto incarichi professionali con affidamenti diretti in Amgas spa. La prima scelta di Clemente sarebbe quindi ricaduta sull'avv. Patano in virtù della sua pregressa esperienza in Amgas e del ruolo dirigenziale ricoperto in Azione”.

Ma in particolare nella riunione di ieri sera tra Sergio Clemente, i tre eletti, Pino Lonigro e la famiglia Russo è stato il secondo nominativo proposto, quello di Lorenzo Frattarolo, a ballare. In un primo momento, era destinato all’Ambiente, ceduto solo a tarda sera ai Cinquestelle, che hanno lasciato le Attività Produttive al commercialista. A promettere battaglia nel nuovo gruppo consiliare per far valere le ragioni della prima dei non eletti era stato il socialista Mino Di Chiara ma, evidentemente, la sua crociata non ha sortito gli effetti sperati.

Carmela Russo, ricordando come Frattarolo avesse totalizzato 252 preferenze, in merito ala prima carica di assessore all'Ambiente e all'Agricoltura a lui destinata, fa rilevare come non le paia che lo stesso fosse qualificabile come un tecnico del settore. “Faccio questa ultima precisazione – afferma rinnovando comunque la sua stima al commercialista - perché, nel corso della riunione di lunedì scorso al Comune, quando è stato fatto il mio nome per la medesima carica, la sindaca ha osservato che io fossi inadatta ad ottenere quell'assessorato proprio perché sprovvista delle necessarie competenze tecniche. In quell'occasione la sindaca ha inoltre richiesto che tutti gli assessori si avvalessero dell’aspettativa lavorativa perché voleva dedizione completa. Come noto, io sono un medico specializzando e non posso avvalermi dell'istituto dell'aspettativa lavorativa. La sindaca ha dunque posto come ulteriore condizione che io dessi le dimissioni dalla scuola di specializzazione. A nulla sono valse le mie rassicurazioni sul massimo impegno che avrei profuso per conciliare le due attività, dando sempre priorità a quella derivante dalla carica politica. Per questo motivo, sono di fatto stata costretta a rinunciare a un incarico che mi è stato offerto soltanto a condizioni volutamente inaccettabili”.

La delusione è palpabile. Figlia dell’ex assessore della Giunta Mongelli Pasquale Russo, ha sempre respirato la politica. “In famiglia sono stata cresciuta con il concetto che la politica è passione, e io ne ho tanta. Ho avuto il brillante esempio di mio padre e di mio nonno prima di lui: entrambi sono stati politici di lungo corso e hanno svolto brillantemente questa attività, svolgendo con successo rispettivamente la professione di medico e di avvocato. E ciò intanto è possibile perché il lavoro è la professione che una persona svolge, mentre la politica è una passione a cui uno si presta e si dedica. Vorrei infine condividere un'ultima osservazione: la somma dei voti ottenuti dai due papabili assessori è di poco più di 500 voti, a fronte dei 594 che io da sola ho ottenuto nella passata competizione elettorale. Mi chiedo, dunque, in che modo il volere degli elettori, espresso attraverso i voti di preferenza, venga rispettato”, conclude Carmela Russo.