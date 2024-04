Alberi rinsecchiti in centro e nei parchi: "Serio rischio per la sicurezza"

In 27 foto, il movimento politico ‘Cambia’, fondato da Nunzio Angiola, mostra gli alberi rinsecchiti sparsi in città e piante ormai morte nei vasi, anche nella centralissima piazza Cesare Battisti o all’ingresso dell’isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele.

Su segnalazione dei cittadini, il leader del movimento e consigliere comunale, sollecita l’adozione di “una politica proattiva di cura e manutenzione degli alberi, eseguendo regolari ispezioni e intervenendo prontamente quando un albero mostra segni di malattia o debolezza”.

L’ex parlamentare evidenzia come non basti creare aree verdi, ma sia necessario anche prendersene cura con un’adeguata manutenzione.

“Basta farsi un giro di un’oretta, tra parchi urbani e, cosa anche peggiore, nelle zone pedonali e nelle arterie di traffico principali”, osserva il consigliere civico di opposizione Nunzio Angiola nella nota corredata da un ricco dossier fotografico.

“La presenza di alberi e piante secchi, sparsi per una città – ha continuato – può essere indicativa di vari problemi e può avere molteplici ripercussioni negative sull'ambiente urbano e sulla comunità”.

Elenca almeno quattro ordini di problemi. Il primo riguarda la sicurezza pubblica, in relazione al rischio di cadute. “Alberi secchi o morenti possono essere instabili e soggetti a cadere, specialmente durante condizioni meteorologiche avverse, come venti forti o tempeste. E Foggia ne sa qualcosa – ricorda Angiola -. Questo rappresenta un serio rischio per la sicurezza delle persone e delle proprietà. I rami rotti, possono essere un pericolo, in quanto possono rompersi e cadere inaspettatamente, causando danni o lesioni”.

Poi c’è l’aspetto del decoro urbano: “Piante e alberi morti o in cattivo stato possono condizionare significativamente l'aspetto estetico di una città, dando un'impressione di negligenza e trascuratezza che può influenzare negativamente il morale dei residenti e l'attrattività turistica. Foggia ne sa qualcosa”.

Nella lista c’è anche la salute degli ecosistemi: “Gli alberi secchi non offrono lo stesso livello di habitat e risorse per gli animali selvatici, il che può portare a una riduzione della biodiversità locale, per non parlare della diffusione di malattie, visto che gli alberi malati possono essere portatori di malattie che possono diffondersi ad alberi sani circostanti, potenzialmente causando un'epidemia arborea. Il caso della Xylella che si è diffusa in altre parti della Puglia, qualcosa deve averci insegnato”.

Infine, l’impatto ambientale: “Gli alberi vivi assorbono anidride carbonica, contribuendo a mitigare il cambiamento climatico. Alberi morti non solo smettono di assorbire CO2, ma rilasciano carbonio accumulato quando si decompongono”. In più, gli alberi in salute “aiutano a moderare il clima locale, fornendo ombra e riducendo l'effetto isola di calore urbana. Senza di essi, le città possono sperimentare aumenti nelle temperature locali. Foggia ne sa qualcosa, visto che in estate si superano i 40 gradi all’ombra”.

Finora, secondo Angiola, solo proclami. “Abbiamo sentito di consulenze assegnante, ma di fatti concreti nemmeno l’ombra”, afferma l’ex candidato sindaco. “Urge un cambio di rotta”.