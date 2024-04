Cortocircuito sulle Politiche energetiche in Giunta: “presunte interferenze” con la delega all'Ambiente

La delega alle Politiche Energetiche avrebbe generato un piccolo cortocircuito nella Giunta Episcopo. Il motivo sarebbe ascrivibile, a sentire il coordinatore cittadino del movimento Con, Gianni De Rosa, ad una “errata interpretazione” della materia oggetto dell’incarico, che avrebbe creato più volte “presunte interferenze con la delega all’ambiente”.

In un incontro con la sindaca Maria Aida Episcopo, che l’emilianista definisce “sereno e costruttivo”, Gianni De Rosa l’ha invitata a chiarire le competenze degli assessorati, alla luce, evidentemente, di alcune incomprensioni, o meglio, “alcuni problemi”.

Per quanto pacata nei modi, com’è nello stile del coordinatore cittadino di Con, si tratta di una richiesta politica formulata con una certe determinazione, per “dare concretezza ad una serie di attività previste dalla Legge regionale nell'interesse del raggiungimento di risultati positivi per la città e per l'intera Amministrazione”.

Le incertezze sulla delega alle Politiche energetiche, detenuta dall’assessore Giulio De Santis, rischiano di alimentare incomprensioni con la collega e vice sindaco Lucia Aprile.

Dello schema di convenzione con la società Freemont s.r.l. relativo a misure di compensazione ambientale per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non destinato all’autoconsumo, per esempio, si è occupato il servizio Ambiente.

Secondo il coordinatore di Con, una serie di attività vanno ricondotte alle Politiche energetiche, e ha spiegato le sue ragioni alla sindaca, alla quale ha chiesto di farsi carico di definire gli ambiti delle rispettive competenze.

Sempre alla sindaca ha fatto notare che l’assessore De Santis, è l’unico che non ha un funzionario, a parte l’Avvocatura. De Rosa lo definisce un “vulcano di idee”, ma senza personale è difficile sostanziarle in proposte deliberative. Da qui l’ulteriore richiesta di attribuire almeno un funzionario al suo assessorato.

Fatta salva una “positiva valutazione generale sulla attività della amministrazione nei sui primi sei mesi”, il gruppo consiliare si è riservato di riunirsi nuovamente entro 15 giorni per verificare l'esito delle decisioni assunte dalla sindaca e per le conseguenti valutazioni.