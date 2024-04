Conte blinda Furore: l’ex premier pronto a ricandidare l’europarlamentare conterraneo in posizione prioritaria

Il motto è lo stesso di cinque anni fa e gioca con il suo cognome: ‘In Europa con Furore’. Nel 2019 gli ha portato fortuna. Campeggia già sui 6x3 in città.

Manca solo la ratifica degli iscritti, chiamati oggi a votare la proposta di candidature del presidente Giuseppe Conte.

Il foggiano Mario Furore, infatti, figura tra i dieci nominativi che saranno inseriti, anche in posizioni prioritarie, nelle liste composte a seguito delle votazioni delle autocandidature.

L’elenco stilato dall’ex premier di Volturara Appula comprende i tre europarlamentari uscenti, Mario Furore e le colleghe Maria Angela Danzì e Sabrina Pignedoli, che “hanno ricoperto il loro incarico con disciplina e onore”, e sette personalità che “garantiscono un valore aggiunto”, in ragione delle competenze ed esperienze maturate nei loro rispettivi campi di interesse.

Mario Furore, 35 anni, nato e cresciuto a Foggia, laureato in Legge all’Università Luiss Guido Carli di Roma, ha iniziato il suo percorso come attivista nel Movimento 5 Stelle nel 2013. A luglio del 2019, con 32.055, preferenze è stato eletto eurodeputato, il più giovane italiano nella legislatura ormai agli sgoccioli.

Oggi ci riprova con lo stesso spirito di allora. “Ringrazio già da ora il nostro fondatore e garante Beppe Grillo, al netto del tempo che verrà, per aver dato la possibilità ad un ragazzo come me di entrare nelle istituzioni e di cambiarle con la forza dei nostri valori e il coraggio del nostro esempio – afferma -. Oggi per me non è un punto di arrivo, ma di ulteriore partenza”.

Esprime parole di riconoscenza anche per il presidente Conte, "un uomo straordinario, grazie al quale il MoVimento 5 Stelle ha una chiara collocazione e visione politica".

Nei cinque anni del suo mandato si è impegnato a ‘ridurre le distanze’ tra l’Europa e le realtà locali della sua terra di origine e dell’intera circoscrizione Sud, promuovendo incontri e favorendo la conoscenza dei fondi strutturali e indiretti, finanziati dalla Commissione Europea.

Membro della Commissione per i Trasporti e il Turismo, della Commissione per le Petizioni (Peti) e dell’Intergruppo Lgbtiq+, si è battuto per dare al Sud un ruolo da protagonista nella revisione dei corridoi delle reti TEN-T e per migliorare i trasporti nel Mezzogiorno, oltre che per la creazione di una voce specifica in seno al bilancio dell’Unione per finanziare il settore turistico.

Nel candidarsi per la seconda volta alle elezioni europee intende portare avanti le battaglie intraprese nel corso del suo primo mandato.

“Sono fiero e orgoglioso di aver dato tutto me stesso in questo impegno insieme a voi e insieme alla grande squadra del MoVimento 5 Stelle – afferma oggi l’europarlamentare - Il lavoro è stato davvero tanto e nelle prossime settimane percorrerò ogni regione del Sud per raccontarlo, e per continuare ad ascoltare come sempre le vostre idee e le vostre proposte”.