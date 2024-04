Conte accende la campagna elettorale M5S: primo tour in provincia di Foggia il 5 maggio

Dal 3 al 5 maggio il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia per una serie di eventi e incontri sul territorio in vista delle Amministrative e delle Europee.

Nell’ultima giornata del suo tour elettorale, arriverà in provincia di Foggia. Domenica 5 maggio, alle 18.30, sarà a San Severo, in corso Garibaldi 76, per un incontro pubblico sull’Autonomia differenziata.

A seguire, alle 20.30, arriverà nella sua San Giovanni Rotondo, per un incontro pubblico in piazza dei Martiri. Sarà l’ultimo appuntamento dalla tre giorni.

Il giorno precedente, sabato 4 maggio, parteciperà alle 10.30 all’Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle Puglia, in programma al Palacarbonara di Bari - Carbonara in via Fratelli De Filippo 22.

Insieme a lui ci saranno Paola Taverna, vicepresidente vicaria M5S; Mario Turco, senatore e vicepresidente M5S; Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente M5S; Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia; Alfonso Colucci, capogruppo commissione Affari costituzionali alla Camera e Organo di controllo M5S; Susy Matrisciano, coordinatrice Comitato per i rapporti territoriali; Pasquale Tridico, Comitato formazione e aggiornamento; Gianluca Perilli, coordinatore Comitato nazionale progetti M5S; Federico Cafiero De Raho, deputato e vicepresidente commissione Antimafia; Vittoria Baldino, deputata e coordinatrice Comitato politiche giovanili; Vito Crimi, responsabile Piattaforma informatica M5S; Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale Puglia.

Parteciperanno ai lavori i coordinatori provinciali, i parlamentari e gli europarlamentari pugliesi, i consiglieri regionali M5S, i consiglieri comunali M5S, i sindaci M5S e i gruppi territoriali.