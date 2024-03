Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 marzo

Dal teatro alla musica passando per l’enogastromia, il weekend si presenta ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Ecco cosa ci propone la Capitanata.

Sabato 9 marzo

Foggia

Al Teatro della Polvere alle 18 va in scena ‘I viaggi di Gulliver’, ispirato all’omonimo romanzo di Jonathan Swift’.

Al Teatro del Fuoco alle 21 va in scena ‘Il padre della sposa’ di Caroline Francke con Gianfranco Jannuzzo, Barbara De Rossi e Martina Difonte.

Provincia

A Carpino a partire dalle 22 in piazzetta la ‘Notte Rosa’ con il maestro Matteo Azzarone.

A Castelluccio dei Sauri alle 17.30 al museo etnografico e delle arti ME&DA ‘Padre L. Montecalvo’, evento ‘La donna ieri e oggi’ con riflessioni, testimonianze, esposizioni e letture.

A Troia a partire dalle 21 nell’auditorium Jean-Marie Martin, ‘Are You Going with me – omaggio a Pat Metheny’ con Roberto Guarino (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Vincenzo Guerra (tastiere e programmazione computer), Rossana Neglia (polistrumentista e voce) e Antonia Greco (basso).

Domenica 10 marzo

Foggia

Presso la Sala Locus Mirabilis della libreria Fumettosmania alle 11 e alle 17.30 il nuovo spettacolo di bolle dell’artista di strada e circense di origine foggiana Rukola dal titolo ‘Il pensiero di Brio’.

Sul palco del Teatro Regio di Capitanata alle 17.30 va in scena ‘Cenerentola Rock’ della Compagnia MAG in favola per la regia di Valeria Nardella.

Al Teatro della Polvere alle 18 va in scena ‘I viaggi di Gulliver’, ispirato all’omonimo romanzo di Jonathan Swift’.

Alla libreria Ubik alle 18.30 la scrittrice barese Chicca Maralfa presenta il suo nuovo poliziesco dal titolo ‘Il delitto della montagna’.

A Parcocittà alle 19 Pierluigi Bevilacqua, il direttore artistico della Piccola Compagnia Impertinente presenta ‘Extratime’, il suo primo album musicale.

Provincia

A Mattinata torna la Festa legata a Sant’Antonio Abate organizzata dalla associazione ‘Mattinata a Cavallo’ con la tradizionale benedizione dei cavalli. Start ore 8 con il raduno in Località Santa Maria da dove partirà il corteo.

A Faeto Festa del Maiale (Fete de lu Cajunne de Faite). Start alle 10 con stand enogastronomici, ma anche intrattenimento, spettacoli e tanto divertimento per allietare la giornata di festa.

A San Severo presso l’auditorium ‘Sacra Famiglia’ con inizio alle 20.30, concerto di Arianna Di Martino al violoncello e Giacomo Fuga al pianoforte.

A Troia alle 21 nell’auditorium Jean-Marie Martin, Gioele Dix rende omaggio a Giorgio Gaber con lo spettacolo ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber’.