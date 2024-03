Una Cenerentola tutta rock al Teatro Regio di Capitanata

Il secondo appuntamento della 22a stagione teatrale della Compagnia Enarchè è all’insegna di un classico per bambini, rivisitato in chiave rock. In occasione del 23esimo compleanno della compagnia, sabato 10 marzo alle 17.30 (ingresso alle 17), sul palco del Teatro Regio di Capitanata va in scena ‘Cenerentola Rock’ della Compagnia MAG in favola per la regia di Valeria Nardella (che ne è anche autrice). Lo spettacolo è arricchito di coreografie, musiche e canzoni inedite che rendono la messinscena adatta non solo a un pubblico di più piccoli, ma anche per i più grandi.

Autore delle musiche è Antonio Cicognara, mentre le coreografie sono di Antonio Cives; scene e costumi a cura di Anthony Rosa; assistente alla regia Leonardo Grosso, mentre Emanuele Rossi è il tecnico audio-luci.

“La fiaba di Cenerentola, riscritta e raccontata in ogni angolo del mondo – si legge nelle note di regia – insegna come tutti i sogni possano diventare realtà. Se non si perde mai la speranza e se si affronta la vita sempre con gentilezza e sorriso, quando meno ce lo si aspetta può comparire a tutti una “fata madrina” che apre un varco luminoso e rende tutto più bello e magico. Anche se questo momento non è destinato a durare per sempre l’importante sarà averlo vissuto”.

I biglietti si potranno acquistare direttamente in teatro (preferendo la prenotazione telefonica) o anche utilizzando il circuito di prevendita on line www.vivaticket.com.