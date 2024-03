A Troia Gioele Dix omaggia l'indimenticato Giorgio Gaber

In occasione del ventennale della sua scomparsa, Gioele Dix rende omaggio al talento inimitabile di Giorgio Gaber. L’appuntamento è per domenica 10 marzo alle 21 nell’auditorium Jean-Marie Martin con lo spettacolo ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber. Viaggio fra inediti e memorie del signor G.’.

Lo spettacolo (che andrà in scena nei teatri del circuito del Teatro Pubblico Pugliese) è costruito come un insolito itinerario all’interno del teatro canzone di Gaber e Luporini, in cui si intrecciano brani conosciuti del loro repertorio con musiche e testi variamente inediti: versi mai musicati, canzoni mai eseguite dal vivo, monologhi abbozzati e mai completati.

Gioele Dix, nella doppia veste di attore e di cantante, viene accompagnato da due musicisti: Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alle chitarre.

I biglietti sono acquistabili su Vivaticket.