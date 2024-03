A San Severo omaggio ai grandi autori con Giacomo Fuga e Arianna Di Martino

A San Severo appuntamento con la musica dei grandi autori. La 55esima stagione concertistica dell’Associazione ‘Amici della Musica’, domenica 10 marzo presso l’auditorium ‘Sacra Famiglia’ e con inizio alle 20.30, ospiterà Arianna Di Martino al violoncello e Giacomo Fuga al pianoforte.

“Arianna Di Martino e Giacomo Fuga – precisa la presidente Gabriella Orlando – figurano tra le espressioni più importanti del contest artistico italiano. Se il maestro Fuga non ha bisogno di presentazioni, per la sua articolata attività concertistica e didattica, un’attenzione speciale merita la giovane Arianna De Martino ormai punto di riferimento nel panorama artistico di settore. Ecco perché siamo co9nvinti sarà una serata davvero speciale per i nostri ospiti”.

Per informazioni chiamare i numeri Info 329.1286673 - 348.6628775.

Chi è Arianna Di Martino. Nata a Milano in una famiglia di musicisti, inizia fin da piccola a suonare il pianoforte. Nel 2010 intraprende un nuovo percorso che la porta a frequentare il Conservatorio Verdi di Torino nella classe di violoncello del maestro Dario Destefano. Si diploma nel 2017 con il massimo dei voti e la lode. Si sta perfezionando presso il Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano. La sua attività concertistica comincia fin da subito e collabora con numerose associazioni nazionali, grazie alle quali ha avuto la possibilità di esibirsi in diverse sale prestigiose italiane, sia come solista sia in formazioni cameristiche. Ha collaborato con l’Orchestra Filarmonica di Torino, con l’Orchestra della Svizzera Italiana e con l’Orchestra Archi De Sono. Nel 2016 ha vinto il primo premio al concorso internazionale ‘Rovere d’oro’ nella categoria Giovani talenti e nel 2018 ha vinto il terzo premio al concorso Città di Padova.

Chi è Giacomo Fuga. Nato nel 1962, Giacomo Fuga si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Verdi di Torino a diciassette anni, con il massimo dei voti e la lode ed ha compiuto studi di Composizione e di Direzione d’orchestra. Premiato in alcuni concorsi pianistici internazionali tra cui il ‘Rina Salagallo’ di Monza (1980), il ‘Viotti-Valsesia’ e il ‘Viotti’ di Vercelli (1981), ha subito intrapreso una notevole attività concertistica suonando in sale prestigiose. Per 25 anni componente del Trio di Torino, vincitore del Primo Premio al Concorso Internazionale ‘G.B. Viotti’ di Vercelli (1990) e del Secondo Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Osaka nell’aprile 1993, col quale ha svolto una prestigiosa attività concertistica. Nella formazione di quintetto ha vinto, nel 1995, il 2° premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Trapani. La sua discografia comprende opere di Faurè, Dukas, Bizet e Sandro Fuga e con il Trio di Torino ha inciso musiche tra l’altro di Chopin, Brahms, Dvorak, Shostakovich e Rachmaninov. Suona in duo pianistico a 4 mani con la sorella Carlotta e collabora da molti anni con le prime parti dell’OSN della Rai. È docente di pianoforte principale presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino.