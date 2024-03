'I viaggi di Gulliver' in scena al Teatro della Polvere

Un viaggio fantastico che diventa occasione di crescita e di conoscenza di sé. I prossimi sabato e domenica, 9 e 10 marzo (ingresso 17.30, inizio spettacolo 18.00), il Teatro della Polvere di Foggia accompagnerà i suoi piccoli spettatori alla scoperta di mondi nuovi con lo spettacolo ‘I viaggi di Gulliver’, ispirato all’omonimo romanzo di Jonathan Swift, scritto da Umberto J. Contini, Anna Laura d’Ecclesia e Luciano Veccia, per la regia di d’Ecclesia e Vecchia. Si tratta del terzo spettacolo di Teatro per Famiglie presentato dalla compagnia di via Parisi nell’ambito della stagione teatrale 2023/2024. Sul palco, gli attori Anna Laura d’Ecclesia, Luciano Veccia e Luca Citarelli.

Lo spettacolo. Gulliver è un ragazzino preciso e intelligente. Spesso viene preso in giro, non ha amici e non sa cosa sia l’amore. Nel suo mondo si sente solo e così, durante un viaggio per raggiungere i suoi genitori, tra mari impetuosi e tempeste, si ritroverà a conoscere due nuovi e strambi mondi. Nel primo, quello dei Minimei, in cui gli abitanti sono così piccoli (puppets) da considerare Gulliver un Dio, si sentirà tanto grande e importante; nel secondo, quello dei Giganti, si sentirà tanto piccino e indifeso, tanto da essere scambiato per una bambola e usato come burattino. In entrambi i luoghi però, non solo conoscerà meglio se stesso e la sua vera misura, ma conquisterà il suo primo amico e il suo primo amore. E non rinunciando né all'uno né all'altro, fra mille avventure, li porterà con sé nel suo non-più solitario mondo umano. I piccoli spettatori, quindi, potranno assistere alla parabola di Gulliver, un bambino ora grande e ora piccolo, ora forte e ora indifeso, che riuscirà a trasformare ogni avversità in possibilità.

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 351.5400172.