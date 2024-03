'Extratime', il primo album musicale di Pierluigi Bevilacqua in anteprima a Parcocittà

Una collezione di dieci brani creati di getto. È ‘Extratime’, il primo album musicale di Pierluigi Bevilacqua, il direttore artistico della Piccola Compagnia Impertinente, che verrà presentato ai Foggiani domenica 10 marzo alle 19 presso Parcocittà.

“Ho realizzato insieme a professionisti e amici – dichiara Bevilacqua – questo sogno a cui tengo molto. La musica è un mondo nuovo, in termini di capacità di costruire e realizzare qualcosa che non superi i quattro minuti. La fatica e l'emozione di realizzarlo, con la stessa professionalità che provo a metterci in tutti i modi quando faccio teatro, è racchiusa in queste dieci canzoni”.

L’album è un caleidoscopio di sonorità e temi che spaziano dal pop orecchiabile di ‘Il cuore è messo male’ che parla d’amore alle atmosfere sincopate di ‘Faster’ che racconta il concetto di velocità declinato nella vita di oggi. Nel corso della presentazione Bevilacqua, insieme ai musicisti Marco Maruotti e Ivan Renzullo eseguirà alcuni brani dell’album.