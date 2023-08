Foggia ricorda Marco, il ragazzo bullizzato morto suicida sotto a un treno

A Parcocittà torna 'Non può finire mai', il festival musicale dedicato a Marco Ferrazzano, il giovane foggiano morto suicida nel 2021, che accenderà le luci sul tema delle fragilità giovanili. La sesta edizione, in programma il 29 agosto a partire dalle 20, vedrà gli interventi di Alfonsina De Sario, già dirigente ufficio minori e vittime vulnerabili della Polizia di Stato e Pio Giorgio Di Leo, responsabile provinciale associazione Penelope, nonché legale della famiglia Ferrazzano.

A seguire il momento musicale caratterizzato dalle esibizioni degli artisti Gora, Darjo, Rubens, Daviducc, Gedem e Cxma. L'evento si concluderà con la proiezione del video musicale 'Guaglione' di Gianni D'Angelo, che punta a sensibilizzare sulle azioni di contrasto alla fragilità giovanile. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazioni su www.parcocittafoggia.it.

Investito da un treno il 22 gennaio 2021, il giovane foggiano, ribattezzato 'Il Veronese', forse è stato spinto al suicidio per le pesanti condotte bullizzanti subite, la cui portata era stata amplificata attraverso i social. Ci sono cinque imputati, tutti di età compresa tra i 21 e i 24 anni; una sesta persona aveva invece chiesto e ottenuto il patteggiamento in fase di udienza preliminare (1 anno di reclusione e 600 euro di multa per il reato di truffa). A settembre ci sarà l'udienza relativa al processo. Risponderanno, a vario titolo, di reati che vanno dagli atti persecutori aggravati al cyberbullismo, dalla truffa alla diffamazione