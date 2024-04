La stazione di Foggia compie 160 anni: "È parte integrante della storia della città"

Il 25 aprile rappresenta per Foggia una giornata speciale. Non solo perché si celebra la festa della Liberazione. Ma soprattutto perché si festeggia un anniversario importante per la storia del capoluogo dauno. Il 25 aprile del 1864 fu inaugurata la stazione ferroviaria di Foggia. Tra due giorni, dunque, si celebrerà il 160° anniversario. "In questi 160 anni la stazione ha scandito i momenti importanti della storia dei foggiani. Essa è stata, e riteniamo sia tuttora, parte integrante e importante della storia, volano per il decollo economico, industriale, tecnologico, commerciale, agricolo e culturale della nostra città", scrive in una nota la segreteria provinciale dell'Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base (Orsa).

Il 25 Aprile 1864 venne inaugurata la stazione ferroviaria di Foggia in un grandioso fabbricato viaggiatori dalle linee sobrie e eleganti: "I foggiani compresero subito che la citta sarebbe diventata sede di un importante nodo ferroviario".

Nel 1864 venne anche costruita l’Officina Materiale Rotabile diversi capannoni vennero innalzati oltre il fascio dei binari della stazione con una forza lavorativa di 290 unità: aggiustatori meccanici, motoristi, tornitori, verniciatori, falegnami, pannellisti, saldatori, tappezzieri.

"160 anni di Storia che ha dato inizio al progresso urbanistico che ha portato un sistema industriale che e presente ancora oggi nella nostra citta con le Officine Manutenzione Ciclica (ex Officina Grandi Riparazioni) e l’Impianto di Manutenzione Ciclica (ex Deposito) entrambi Impianti Manutenzione di Trenitalia del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", scrive ancora l'Orsa, che conclude: "La nostra Stazione oggi così amata e anche molte volte maltrattata e stato il simbolo e lo sara sempre di un cambiamento radicale delle abitudini di vita dei foggiani".