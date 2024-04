Foggia festeggia la Liberazione, Episcopo: "Io mai filogovernativa. C'è ancora chi cova nostalgia per disvalori gravissimi"

Anche Foggia, come ogni anno, ha celebrato la festa del 25 aprile con la consueta cerimonia tenutasi in piazza Italia alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose e la deposizione della corona davanti al monumento dei caduti.

Si è trattato della prima celebrazione da sindaca per Maria Aida Episcopo, che ha poi reso omaggio al monumento dedicato a Luigi e Vincenzo Biondi, fratelli foggiani partigiani che combatterono e caddero per la libertà d’Italia contro i nazifascisti a Colle San Marco, nelle Marche.

La loro storia e i loro nomi sono ricordati in un monumento, un altorilievo in bronzo realizzato dallo scultore Salvatore Postiglione che si trova all’interno della Villa Comunale di Foggia. Quella dei Fratelli Biondi è una delle storie più significative che lega con orgoglio le insegne di Foggia alla lotta per la liberazione dal nazifascismo. Oltre 1200 partigiani combattenti nel nord Italia erano pugliesi, 400 provenivano dalla provincia di Foggia.

“Trovo sofferenza quando a queste giornate non vi sia una platea immensa”, ha dichiarato la sindaca Episcopo. “Significa che qualcuno cova una certa nostalgia dei disvalori gravissimi che riconducono a una idea repressiva della libertà e dei diritti umani, civili, sociali e lavorativi”.

“Per noi di area progressista – ha aggiunto la sindaca di Foggia – questa data sarà una cerniera fondamentale tra la morte e la rinascita”. Non è mancata una stilettata all’attuale governo nazionale: “Io non sono filogovernativa, non potrei mai esserlo. Perché ci sono delle testimonianze palesi di un occhiolino gettato a delle frange che nella destra estrema trovano la loro legittimazione”.