E' fatta: Zeman è il nuovo allenatore del Foggia, domani alle 15 la firma

Il presidente del Calcio Foggia 1920 Nicola Canonico poco fa, in diretta ad Antenna Sud, ha confermato la notizia di Zdenek Zeman nuovo allenatore del Foggia, aggiungendo che domani il boemo firmerà.

Il tecnico, per la quarta volta sulla panchina dei rossoneri, arriverà in città alle 15. La prossima settimana è prevista una conferenza stampa in cui saranno illustrati il programma e il progetto del nuovo corso dei rossoneri targato Pavone-Zeman. La notizia durante il Foggia Legends per i 101 anni di storia.