Tutto sull'avversario del Cerignola: il Gravina

Reduce dal pari di Altamura contro i biancorossi che sono riusciti a rimediare all’iniziale vantaggio di Malcore grazie a un calcio di rigore di Molinaro al novantesimo, il Cerignola è chiamato alla vittoria al “Monterisi” contro il Gravina. Anche perché il Bitonto, nel frattempo, ha agganciato l’Audace in vetta alla classifica a quota 52 punti.

Il cliente è assai scomodo: il Gravina di mister Antonio Summa, infatti, è quinto in classifica, in piena zona play-off, a 42 punti, ben sette in più sul Molfetta sesto in graduatoria. I gialloblu non conoscono mezze misure con tredici vittorie, appena tre pareggi e otto sconfitte subite per un totale di 33 gol fatti e 31 incassati. E fuori casa sono state ben 6, finora, le occasioni in cui i gravinesi hanno raccolto l’intera posta in palio. Per il resto due pareggi e quattro sconfitte per 21 reti realizzate e 23 subite. Vale a dire che i baresi danno il meglio in trasferta. Cannoniere della squadra è l’attaccante Diop con undici centri. Seguono il difensore Di Modugno e il centrocampista Chacon a quattro; Tuninetti, altro centrocampista, a tre; due a testa per gli attaccanti Kharmoud e Krstevski; uno ciascuno per i difensori Gilli e Richichi, per i centrocampisti Borgia, Scalisi e capitan Chiaradia, per l’attaccante Tommasone.

Il mercato di riparazione ha visto il Gravina operare movimenti minori in uscita a cui sono corrisposti quelli di alcuni under in entrata.

All’andata fu Achik ad espugnare il “Vicino” regalando i tre punti ai cerignolani.

Arbitro dell’incontro sarà Gianluca Renzi di Pesaro. Calcio d’inizio domenica alle 14:30.

Di seguito l’attuale rosa del Gravina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 24esima giornata.

GRAVINA – Allenatore: Antonio Summa

PORTIERI

Luca Liso (Proveniente dall’Union San Giorgio – 2002) (7/-7)

Nicola Mascolo (Proveniente dall’Acireale – 2002) (6/-8 + 2/-0 nell’Acireale)

Paolo Vicino (Confermato – 1995) (14/-16)



DIFENSORI

Luca Di Modugno (Proveniente dal Bitonto – 2001) (23/4)

Gabriele Galardi (Proveniente dal Nuova Florida – 2002) (2/0 + 6/0 nel Nuova Florida)

Matteo Gilli (Confermato – 1997) (20/1)

Vittorio Popolo (Proveniente dal Troina – 2002) (13/0)

Angelo Rechichi (Proveniente dal Lamezia – 2002) (4/1 + 1/0 nel Lamezia)

Giuseppe Scalera (Proveniente dalla Viterbese – 1998) (13/0)

Carmine Sgambati (Proveniente dal Rende – 1998) (9/0)



CENTROCAMPISTI

Antonio Borgia (Proveniente dal Sassuolo – 2003) (19/1)

Eustachio Bruno (Cresciuto nella società – 2004) (7/0)

Santiago Chacon (Proveniente dalla Sambenedettese – 1992) (23/4)

Giuseppe Chiaradia (Confermato – 1992) (20/1)

Salvatore Giglio (Proveniente dall’Este – 1992) (23/0)

Giuseppe Macario (Proveniente dal Carpi – 2003) (6/0)

Christian Notaristefano (Proveniente dal Francavilla – 2000) (16/0)

Mattia Scalisi (Proveniente dal Trapani – 2003) (14/1)

Rodrigo Tuninetti (Proveniente dal Castrovillari – 1995) (20/3)



ATTACCANTI

Modou Diop (Proveniente dal Rotonda – 1992) (20/11)

Anas Kharmoud (Proveniente dal Mezzolara – 2001) (18/2)

Strahinja Krstevski (Proveniente dal Levadia – 1997) (14/2)

Vito Lasalandra (Cresciuto nella società – 2003) (7/0)

Mario Musa Leigh (Proveniente dal Ginosa – 1998) (5/0 + 7/4 nel Ginosa)

Vincenzo Tommasone (Proveniente dal Rieti – 1995) (20/1)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Leonardo Maniglio (P) (Proveniente dalla Sammaurese e poi ceduto al Vis Modena – 2001) (0/-0)

Nicola Dentamaro (D) (Confermato e poi ceduto al Città di Mola – 1999) (1/0)

Donato Grieco (D) (Proveniente dal Virtus Cilento e poi ceduto all’Agropoli – 2002) (0/0)

Luigi Luongo (D) (Proveniente dall’Ascoli e poi ceduto al San Giorgio – 2003) (4/0)

Pietro Nicolosi (D) (Proveniente dal Biancavilla e poi ceduto al Paternò – 2003) (2/0)

Antonio Iannone (C) (Proveniente dall’Ugento e poi ceduto al Casalbordino – 2001) (5/0)

Raffaele Pentimone (C) (Proveniente dal Castellaneta e poi ceduto allo stesso – 2001) (5/0)

Michele Terrevoli (C) (Confermato e poi ceduto al Città di Mola – 2000) (1/1)

Lautaro Fernandez (A) (Proveniente dal Castrovillari e poi ceduto al Lanusei – 1993) (7/0)