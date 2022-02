Tutto sull'avversario del Cerignola: il Casarano

Una occasione per allungare il passo anche se contro un avversario ostico, sulla carta, nonostante la deficitaria posizione di classifica. Il Cerignola affronta il Casarano al ?Monterisi? domenica alle 15 con l?obiettivo di raccogliere l?intera posta in palio e restituire lo sgarbo subito al ?Capozza? all?andata allorquando l?Audace perse 2-0. Da allora molte cose sono cambiate con i gialloblu che hanno via via preso velocità da capolista e i salentini che non hanno certamente vissuto, finora, una stagione positiva. In panchina è arrivato Alessandro Monticciolo, a dicembre, al posto di Calabuig per risollevare le sorti di una compagine attualmente in piena zona play-out. Ventuno punti finora raccolti, anche se con ancora due gare da recuperare, frutto di cinque vittore e 6 pareggi. Nove le sconfitte subite dai rossoblù per un totale di diciannove reti messe a segno e 28 incassate. Fuori casa due vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte per dieci gol fatti e sedici subiti. Con l?aggravante di aver raccolto quattro delle cinque vittorie finora centrate nelle prime 6 giornate di campionato. Di tutta evidenza l?involuzione di una squadra che attualmente occupa la diciassettesima posizione in classifica. La classifica marcatori salentina è composta dall?attaccante Dambros a quattro reti; tre a testa per i centrocampisti Montinaro e Prinari; due ciascuno per il centrocampista ex Foggia Meduri e per l?attaccante Tedesco; uno per i difensori Sanchez e l?ex di turno Vitofrancesco, per il centrocampista Atteo e per gli attaccanti Dellino e Pipistrelli.

In Coppa Italia di Serie D, fuori al secondo turno contro il Bitonto ai rigori dopo aver superato con la stessa modalità il Nardò all'esordio.

L?organico del Casarano non è affatto da bassifondi. Ed è stato anche rinforzato in sede di mercato invernale con gli innesti dell?ex Vitofrancesco in difesa dal Lavello, Logoluso, sempre dal Lavello, e Montinaro dal Bitonto a centrocampo, Dellino in attacco dal Mola, giusto per citarne alcuni.

All?andata il Casarano vinse con il più classico dei risultati grazie alle reti messe a segno da Prinari e Tedesco.

Arbitro dell?incontro sarà Erminio Cerbasi di Arezzo.

Di seguito l?attuale rosa del Casarano. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla ventesima giornata.

CASARANO ? Allenatore: Matias Calabuig poi Alessandro Monticciolo

PORTIERI

Giuseppe D?Ancona (Confermato ? 2003) (0/-0)

Serafino Iannì (Proveniente dal Catanzaro ? 2002) (19/-26)

Alessandro Marchionna (Proveniente dal Virtus Francavilla ? 2004) (1/-2)

Francisco Montoya (Proveniente dal Cosenza ? 2002) (0/-0)

DIFENSORI

Mattia Coronese (Proveniente dal Manfredonia ? 2001) (14/0)

Antonio Filippi (Proveniente dal Lecce ? 2004) (0/0)

Marco Greco (Proveniente dal San Luca ? 2001) (6/0)

Vincenzo Patronelli (Proveniente dal Martina ? 2002) (7/0)

Nicola Raimo (Proveniente dal Lanusei ? 1994) (4/0 + 10/0 nel Lanusei)

Gianmarco Rizzo (Proveniente dal Taranto ? 1994) (17/0)

Sebastian Sanchez (Proveniente dal Khaitan ? 1988) (19/1)

Andrea Signorelli (Proveniente dal Virtus Francavilla ? 2003) (16/0)

Ferdinando Vitofrancesco (Proveniente dal Lavello ? 1988) (2/1 + 18/3 nel Lavello)

CENTROCAMPISTI

Antonio Atteo (Confermato ? 2001) (18/1)

Salvatore Florio (Proveniente dal Palermo ? 2002) (4/0)

Tommaso Fontana (Proveniente dal Fano ? 2000) (2/0 + 10/1 nel Fano)

Andrea Freddo (Proveniente dal Gallipoli ? 2003) (5/0)

Gaetano Logoluso (Proveniente dal Lavello ? 1997) (2/0 + 17/0 nel Lavello)

Fabio Meduri (Proveniente dal Fasano ? 1991) (16/2)

Matteo Montinaro (Proveniente dal Bitonto ? 1996) (7/3 + 8/2 nel Bitonto)

Tiziano Prinari (Proveniente dalla Fidelis Andria ? 1995) (15/3)

Gabriele Romano (Proveniente dal Molfetta ? 2002) (0/0)

Mahamadou Tounkara (Proveniente dal Tolosa B ? 2000) (1/0)

ATTACCANTI

Alessandro Avantaggiato (Proveniente dalla Fidelis Andria ? 2000) (8/0 + 3/0 nella Fidelis Andria)

Lucas Dambros (Proveniente dal Fasano ? 1996) (15/4)

Saverio Dellino (Proveniente dal Mola ? 1999) (6/1 + 3/0 nel Mola)

Giuseppe De Stefano (Proveniente dal Giugliano ? 2003) (2/0 + 0/0 nel Giugliano)

Nacho Pipistrelli (Proveniente dal Torrijos ? 1997) (9/1)

Gabriel Ribeiro (Proveniente dall?Unipomezia ? 1994) (6/0 + 7/0 nell?Unipomezia)

Andrea Santarcangelo (Proveniente dal Picerno ? 2003) (14/0)

Emmanuele Tedesco (Proveniente dalla Torres ? 1998) (18/2)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Cosimo D?Andria (D) (Confermato e poi ceduto al Virtus Matino ? 2002) (0/0)

Nicolò Tordini (D) (Proveniente dal Derthona e poi ceduto al Formia ? 1999) (11/0)

Facundo Coria (C) (Proveniente dal Fc Messina e poi ceduto al Messina ? 1987) (13/0)

Nicolas Di Biase (C) (Proveniente dall?Al-Yarmouk e poi ceduto al Formia - 1988) (12/0)

Jacopo Maraschio (C) (Proveniente dal V.Francavilla e poi ceduto al Toma Maglie ? 2003) (9/0)

Stephane Anoumou (A) (Proveniente dal Les Mureaux e poi svincolato ? 2001) (2/0)

Samuele Manca (A) (Proveniente dal Toma Maglie e poi ceduto al Gallipoli ? 2003) (3/0)