Il Foggia di Zeman riparte dalla Valle d'Aosta: il 24 luglio comincia il ritiro precampionato

La quarta volta del Foggia di Zeman riparte dalla Valle d'Aosta. Dopo la rescissione del contratto di Gavazzi e i primi due acquisti, il portiere Alastra e l'attacante albanese Olger, e l'attesa per l'ufficializzazione di Peppino Pavone, agli ordini del boemo i rossoneri si ritroveranno per il ritiro precampionato il 24 agosto in Valle d'Aosta, a Saint-Vincent Chatillon. La squadra alloggerà all'hotel Miramonti. Si comincia il 24 luglio, fino al 10 agosto.