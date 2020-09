È morto Rocco Augelli

Ha lottato fino alla fine, come era abituato a fare sul terreno di gioco. Si è opposto con forza e ostinata fierezza fino alla fine a un male che non gli ha lasciato tregua. Rocco Augelli non ce l'ha fatta. Troppo forte la rara forma di cancro che lo aveva colpito, per combattere il quale si era affidato a delle cure speciali lontano dall'Italia, ricevendo la travolgente solidarietà di tante persone, come testimoniano i numerosissimi contributi alla raccolta fondi indetta per sostenere le costose cure.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Storico attaccante dell'Atletico Vieste, dopo il ritiro Augelli aveva iniziato la carriera di allenatore, sedendo sulla panchina del Asd San Marco come tecnico in seconda. Lascia la sua compagna Carmela, che fino all'ultimo ha combattuto con lui.