Basket di Capitanata in lutto: è morto lo storico dirigente Lino De Leo

Basket foggiano e pugliese in lutto. E' morto Lino De Leo, storico dirigente della Libertas dalla fine degli anni Settanta ai primi anni Duemila. Cordoglio per la dipartita di uno dei massimi esponenti del movimento della pallacanestro in provincia di Foggia, è stato espresso dalla Nuova Libertas Basket del capoluogo dauno e dal presidente Fip Puglia Francesco Damiani.

Di Leo è stato consigliere regionale, dirigente di società e figura di riferimento per la pallacanestro foggiana. "Mi dispiace tantissimo, un amico vero. A volte un fiero e degno avversario cestistico. Un dirigente federale con cui ho lavorato assieme per molti anni in federazione. Con lui se ne va una parte considerevole deI miei inizi nella pallacanestro dirigenziale degli anni Ottanta. Per alcuni lustri un mio prezioso punto di riferimento" il commento di Michele Princigallo.