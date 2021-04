Calcio Foggia, Marchionni recupera altri due giocatori: 11 gli elementi ancora positivi al virus

Buone notizie per Marco Marchionni: il tecnico rossonero recupera altri due giocatori contagiati, che al termine dell'ultimo giro di tamponi, sono risultati negativi e sono stati già reintegrati nel gruppo squadra.

I due calciatori si aggiungono a un terzo negativizzato due giorni fa e ai cinque elementi guariti nella giornata di mercoledì. In totale, dunque, restano 11 giocatori ancora positivi. Marchionni spera di recuperare altri elementi in vista del primo recupero contro il Palermo, in programma mercoledì prossimo.