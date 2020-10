Giocatore dell'Incedit positivo al Covid, rinviato il match col Lucera. La società: "Virus contratto in famiglia"

La gara del Foggia Incedit di domenica 4 ottobre contro il Lucera Calcio, valevole come prima giornata del campionato di Promozione, non verrà disputata. Questo perché la Federazione - regolarmente avvisata contestualmente all’Asl Fg - ha constatato che tra i tesserati è stato rilevato un caso di Covid.

"Decisione giustissima da parte del presidente Vito Tisci", puntualizzano dalla società. "Ci preme però fare chiarezza sull’accaduto: il nostro tesserato ha disputato la sua ultima gara il 20 settembre scorso a Ruvo di Puglia contro il Canosa: il giorno dopo (lunedì 21) ha comunicato di essere raffreddato e la società, proprio per precauzione, lo ha esonerato dal presentarsi agli allenamenti.", ripercorrono in una nota stampa.

"Mercoledì 23 il giocatore ha effettuato l’esame sierologico, che si è rivelato negativo. Il giorno successivo, un parente del nostro tesserato è risultato positivo al Covid e solo successivamente, grazie ad un tampone, si è scoperto che anche il giocatore dell’Incedit aveva contratto il virus, seppur in maniera asintomatica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane calciatore, dunque, non si allena con la squadra da 11 giorni e non ha contratto il virus giocando, bensì in famiglia. "Al nostro tesserato e al suo parente rivolgiamo i migliori auguri di pronta guarigione, mentre continuiamo a rassicurare tutti gli altri sul totale rispetto del protocollo e della prevenzione Covid".