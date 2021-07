Ufficiale: la Cestistica San Severo giocherà ancora in A2

La società giallonera ha ottenuto il ripescaggio essendo "squadra iscritta quale riserva e prima avente diritto". Il vicepresidente Dell'Erba: "Il ripescaggio è meritocratico. Siamo ancora in A2 per meriti sportivi e non per regali altrui"