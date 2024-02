Zeman torna in ospedale: controlli sugli stent, ma nessuna nuova operazione

Procede nella norma il decorso post-operatorio di Zdenek Zeman. L'ex tecnico del Foggia è tornato alla clinica Pierangeli di Pescara per un controllo in seguito all'intervento chirgico al quale è stato sottoposto lo scorso 19 febbraio, durante il quale l'equipe del primario Stefano Guarracini, ha impiantato 4 bypass coronarici, noti anche come stent.

Come riporta l'agenzia LaPresse per il boemo si sono resi necessari dei piccoli aggiustamenti su alcuni punti di sutura, oltre a un controllo sul rigetto degli stent impiantati. Dunque, nessuna complicazione: smentite le voci circa un nuovo intervento chirurgico.

L'intervento, inizialmente programmato per il prossimo giugno, è stato anticipato su decisione dell'equipe all termine di un controllo successivo al malore che colpì il boemo lo scorso 12 dicembre. La lunga convalescenza prevista (stimata tra i 4 e i 6 mesi) ha costretto il tecnico a rassegnare le dimissioni da allenatore del Pescara.