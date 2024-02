Zdenek Zeman di nuovo ricoverato: sarà operato lunedì

Zdenek Zeman torna in ospedale. L’ex tecnico del Foggia, attualmente alla guida del Pescara, è stato ricoverato questa mattina presso la clinica ‘Pierangeli’ del comune abruzzese dove lunedì sarà sottoposto a un intervento chirurgico. La notizia è stata data dal suo vice Giovanni Bucaro nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara con la Vis Pesaro in programma domani sera: “L’ho accompagnato questa mattina in clinica, stava abbastanza bene. Certo, va incontro a qualcosa di particolare, ma era abbastanza tranquillo. Sta bene, nelle ultime settimane era migliorato, ma i medici hanno ritenuto che l’intervento, programmato inizialmente per giugno, vada fatto prima. Spero che al più presto possa tornare con noi”.

I tempi della convalescenza si potranno conoscere dopo l’intervento. Solo allora si conoscerà eventualmente anche quale potrà essere il futuro del boemo sulla panchina del Pescara.

Mister Zeman, lo scorso 12 dicembre, fu colto da una lieve forma di ischemia transitoria per la quale venne ricoverato al ‘Pierangeli’ di Pescara. Dopo alcuni giorni, fu dimesso e tornò ad allenare. La decisione di anticipare l’intervento è giunta in seguito alla visita di controllo effettuata mercoledì scorso, al termine della quale il club abruzzese aveva già preannunciato l’assenza del tecnico nella gara di domani pomeriggio.