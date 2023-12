Zeman colto da malore: è ricoverato in clinica per una lieve ischemia transitoria

Questa mattina, prima della consueta seduta d'allenamento del Pescara in vista della gara di Coppa Italia in programma domani a Catania, mister Zdenek Zeman è stato colto da un malore. Ieri sera aveva partecipato alla cena natalizia del club.

Il tecnico boemo, 76 anni, ha avuta una lieve ischemia transitoria e per tale questo è stato ricoverato presso la clinica 'Pierangeli' di Pescara. "La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso".

L'ex allenatore del Foggia, protagonista di Zemanlandia, dovrà restare a riposo almeno fino alla fine dell'anno. Prenderà le redini della squadra l'ex difensore rossonero Vincenzo Bucaro. I biancoazzurri sono momentaneamente terzi nel girone B di Lega Pro insieme al Perugia. Con 33 reti segnate in 16 partite, la compagine di Zeman è la seconda squadra con più reti dopo la capolista Cesena. Secondo miglior attacco insieme al Mantova di tutti e tre i gironi.