Dopo l'operazione Zeman lascia il Pescara, ufficiali le dimissioni: "Costretto a questa scelta"

Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Pescara. Il boemo, in seguito all'operazione di lunedì scorso - nella quale gli sono stati impiantati 4 stent coronarici - ha lasciato oggi ufficialmente la guida della prima squadra formalizzando le dimissioni. La decisione giunge proprio a causa dei lunghi tempi di convalescenza richiesti che lo avrebbero tenuto lontano dai campi fino al termine della stagione. L'intervento, come si ricorda, si è reso necessario in seguito al malore che colpì l'ex tecnico del Foggia lo scorso dicembre.

La squadra passa nelle mani del suo vice Giovanni Bucaro, coadiuvato da Diego Labricciosa. Dopo le dimissioni, Zeman ha salutato il gruppo squadra: "Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta. Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti; lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest'anno terminasse diversamente", ha commentato il boemo.

"Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo. Sono sicuro che con la vicinanza della gente sapranno fare bene. Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto e amicizia costruito nel tempo e che spero ci faccia tornare presto a vivere altri momenti importanti", ha aggiunto.