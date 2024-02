Intervento riuscito a mister Zeman, ma la convalescenza sarà lunga

È stato operato stamani alla clinica 'Pierangeli' di Pescara Zdenek Zeman. Come riporta LaPresse l'intervento è perfettamente riuscito: all'ex tecnico del Foggia sono stati impiantati 4 bypass coronarici, cosiddetti stent, dall'equipe medica del primario di cardiologia della clinica, il dott. Stefano Guarracini, in collaborazione con Michele DI Mauro, medico specialista in cardiochirurgia e cardiologia della clinica pescarese.

L'intervento, come dichiarato dal vice Bucaro, era stato programmato per il mese di giugno, ma in seguito alla visita di controllo effettuata la scorsa settimana, i medici della clinica hanno ritenuto anticipare i tempi.

L'operazione, pur se riuscita, richiederà una convalescenza piuttosto lunga, il che determinerà quasi certamente la fine della sua stagione sulla panchina del Pescara.