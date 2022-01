Verso Fasano-Cerignola, le dichiarazioni di mister Michele Pazienza

“Torniamo ancora in campo dopo pochi giorni ma siamo felici di giocare – dichiara alla vigilia della sfida di Fasano l’allenatore del Cerignola, Michele Pazienza - Affronteremo un avversario difficile, organizzato e con individualità interessanti. Il Fasano è capace di tenere molti dei suoi giocatori sopra la linea della palla e questo porta a praticare un calcio propositivo. Saremo pronti ad affrontare una sfida sicuramente stimolante. Voglio vedere il Cerignola delle ultime uscite, in crescita nelle prestazioni e in continuità di risultati. Ci aspetta un avversario tosto e che può contare anche su elementi di categoria superiore. Loro non hanno mai dichiarato i loro obiettivi ma i fatti stanno dimostrando che sono ambiziosi, la loro posizione in classifica non è casuale. Per quanto riguarda l’impiego di Ciccone è da valutare, è arrivato da poco. Ma siamo contenti perché migliora ulteriormente una rosa forte di suo e che non aveva bisogno di chissà quali innesti. Ecco perché abbiamo operato poco andando a prendere solo calciatori davvero utili al nostro progetto”, conclude mister Pazienza.