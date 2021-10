Tutto sull'avversario del Foggia: il Picerno

Sfida inedita quella in programma alle 17:30 al “Donato Curcio” di Picerno tra i rossoneri di Zdenek Zeman e i lucani di Antonio Palo, ex difensore cresciuto nella Primavera di Lorenzo Mancano negli anni Novanta e con non poche presenze in prima squadra dal 1998 al 2001, probabilmente nel periodo peggiore della storia dei Satanelli che si ritrovarono dalla B alla C2 nell’arco di una stagione per poi restarci per quattro stagioni di fila.

Il Picerno è ritornato in Serie C dopo un anno di purgatorio nel girone H di Serie, a seguito della retrocessione d’ufficio comminata per via della “combine” con il Bitonto risalente alla stagione 2018/2019. E ci è tornato da riammesso. Il che ha comportato una certa celerità nelle operazioni di mercato, inizialmente pensate per un campionato di Serie D e poi cambiate in corsa in vista dell’impegno ben più probante della Serie C. Pochi, quindi, i superstiti della passata stagione: Allegretto e Finizio in difesa; capitan Pitarresi, Dettori, Guerra e Stasi a centrocampo; Albadoro, Esposito e D’Angelo in attacco. Tra i tanti volti nuovi, invece, quelli di Albertazzi dall’Entella e Viscovo dal Fano tra i pali; De Franco dalla Cavese e Ferrani dalla Vis Pesaro in difesa; De Ciancio dalla Samb, De Marco dalla Cavese e De Cristofaro dal Cerignola a centrocampo; Gerardi e Vivacqua dalla Cavese e l’eterno Reginaldo dal Catania in attacco.

Il Picerno ha finora raccolto 15 punti, sostanzialmente in linea con quello che è l’obiettivo salvezza da raggiungere. Quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte rappresentano il ruolino finora percorso dai lucani che segnano poco, appena nove gol (come Latina e Fidelis Andria ma meglio della Vibonese, peggior attacco del torneo con sette reti, ndr) ma che subiscono altrettanto poco con undici reti incassate (come il Foggia, ndr). Il Picerno sembra esprimersi meglio in trasferta anziché tra le mura amiche dove ha vinto due gare, pareggiato in una circostanza e perso in due occasioni per un totale di appena quattro gol fatti ma anche tre soli subiti. Nelle ultime tre gare due vittorie e un pareggio che hanno fatto seguito a un filotto negativo di tre sconfitte consecutive. Nelle prime cinque giornate, invece, due pareggi di fila, una sconfitta e due vittorie consecutive. Male in Coppa Italia di C dove i lucani sono stati eliminati dal Palermo per 4-1 al primo turno. Cannonieri della squadra sono Gerardi e Vivacqua con due centri ciascuno. Una rete a testa per De Marco, Pitarresi, Reginaldo, Dettori e per il difensore Setola (che sarà assente per squalifica così come non ci sarà l’infortunato Albadoro, ndr).

Mister Antonio Palo dovrebbe schierare la propria squadra con il 4-2-3-1. Davanti ad Albertazzi dovrebbero agire Finizio, Ferrani o Allegretto, De Franco e Guerra. De Ciancio e Pitarresi in mediana. De Marco, Reginaldo e Vivacqua alle spalle di Gerardi.

Arbitro dell’incontro sarà Antonio Costanza di Agrigento.

Di seguito l’attuale rosa del Picerno. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2020/2021 (play-off, play-out e Coppe escluse).

AZ PICERNO – Allenatore: Antonio Palo

PORTIERI

Mirko Albertazzi (Proveniente dal Virtus Entella – 1997) (0/-0)

Aniello Viscovo (Proveniente dal Fano – 1999) (21/-24)

DIFENSORI

Eduardo Alcides (Proveniente dalla Spal – 2002) (12/0 nella Primavera)

Andrea Allegretto (Confermato – 2001) (12/0)

Ciro De Franco (Proveniente dalla Cavese – 1988) (35/0)

Manuel Ferrani (Proveniente dalla Vis Pesaro – 1987) (19/1 + 10/0 nella Viterbese)

Mario Finizio (Confermato – 1992) (28/0)

Ruben Garcia (Proveniente dal Lavello – 1995) (29/0)

Carmine Setola (Proveniente dal Giugliano – 1999) (16/0 + 13/0 nella Casertana)

Emilio Vanacore (Proveniente dal Ravenna – 1999) (15/0)

CENTROCAMPISTI

Rodrigo De Ciancio (Proveniente dalla Sambenedettese – 1995) (17/0)

Antonio De Cristofaro (Proveniente dall’Audace Cerignola – 2000) (29/8)

Simone De Marco (Proveniente dalla Cavese – 1994) (9/0)

Francesco Dettori (Confermato – 1983) (30/3)

Walter Guerra (Confermato – 1992) (26/1)

Francesco Pitarresi (Confermato – 1990) (32/4)

Gianluca Stasi (Confermato – 2002) (20/0)

Andrea Viviani (Proveniente dal Bologna – 2002) (23/0 nella Primavera + 1/0 nell’Atalanta Pri.)

ATTACCANTI

Diego Albadoro (Confermato – 1989) (27/12)

Giuseppe Carrà (Proveniente dalla Spal – 2002) (16/0 nella Primavera + 4/0 nell’Atalanta Pri.)

Ciro Coratella (Proveniente dal Nuova Florida – 1999) (31/15)

Massimo D’Angelo (Confermato – 1990) (32/2)

Emmanuele Esposito (Confermato – 1991) (27/13)

Federico Gerardi (Proveniente dalla Cavese – 1987) (15/3 + 14/3 nel Gubbio)

Reginaldo (Proveniente dal Catania – 1983) (27/2)

Pietro Terranova (Proveniente dal Dattilo – 1994) (33/20)

Francesco Vivacqua (Proveniente dalla Cavese – 1994) (14/0)



Arrivi: M.Albertazzi (por, 97, Virtus Entella); A.Viscovo (por, 99, Fano); E.Alcides (dif, 02, Spal); C.De Franco (dif, 88, Cavese); M.Ferrani (dif, 87, Vis Pesaro); R.Garcia (dif, 95, Lavello); C.Setola (dif, 99, Giugliano); E.Vanacore (dif, 99, Ravenna); R.De Ciancio (cen, 95, Sambenedettese); A.De Cristofaro (cen, 00, Audace Cerignola); S.De Marco (cen, 94, Cavese); A.Viviani (cen, 02, Bologna); G.Carrà (att, 02, Spal); C.Coratella (att, 02, Nuova Florida); F.Gerardi (att, 87, Cavese); Reginaldo (att, 83, Catania); P.Terranova (att, 94, Dattilo); F.Vivacqua (att, 94, Cavese)

Partenze: A.Giuliani (por, 01, Team Altamura); F.Siani (por, 02, Unipomezia); A.Caiazza (dif, 99, Folgore Caratese); P.Dametto (dif, 93, Torres); D.Girasole (dif, 00, Foggia); G.Ligorio (dif, 93, Bisceglie); D.Nossa (dif, 85, Folgore Caratese); D.Togora (dif, 02, Team Altamura); A.Carnevale (cen, 00, Casertana); T.Kosovan (cen, 95, Cavese); S.Oyewale (cen, 00, Giugliano); G.Origlia (cen, 99); A.Zito (cen, 86, Paganese); P.Iadaresta (att, 86, Sorrento); C.Koné (att, 01, Cavese); A.Santarcangelo (att, 03, Casarano)