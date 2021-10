Tusiano alla Maradona ma il Corato è troppo forte e cala il poker a Vieste

L’Atletico Vieste perde in casa contro il Corato. Ne prende tre già nel primo tempo. Nella ripresa Tusiano regala una perla da centrocampo ai propri tifosi, unica gioia di una giornata che si chiude sul 4-1 per la corazzata neroverde.

Al 18’ primo squillo viestano con Tusiano, D’Addario respinge il tiro dalla distanza. Al 23’ Gramazio fa la barba al palo provandoci ancora dalla distanza. Al 30’ Corato in vantaggio con Cotello che scaraventa alle spalle di Leuci una palla che gli arriva direttamente sui piedi in piena area dopo che due difensori viestani atterrano un coratino. Al 36’ reagisce il Vieste con Ricucci che ci prova sempre dalla distanza ma il portiere ospite si distende alla propria destra e blocca. Al 42’ il Corato raddoppia con Obodo ben servito in corridoio e messo nelle condizioni di trovarsi a tu per tu con il numero uno garganico e bucarlo. Il Corato non si ferma e pochi minuti dopo fotocopia l’azione del secondo gol. Stavolta realizza Bozzi.

Nella ripresa l’eurogol di Tusiano, direttamente da centrocampo, che consegna l’unico motivo per gioire ai padroni di casa. Al 17’ i coratini triplicano con Bozzi in sforbiciata che sfrutta l’assist di Di Rito. Al 33’ Tusiano manda fuori da buona posizione in piena area di rigore.

Troppo forte il Corato del viestano Massimiliano Olivieri che comanda la classifica di Eccellenza Puglia girone A con il Barletta a 12 punti. Per l’Atletico Vieste di Francesco Sollitto, che in settimana ha ufficializzato l’arrivo del portiere Javier Alejandro Maine, testa a giovedì quando al “Riccardo Spina” ci sarà il derby con il San Severo per il turno di Coppa Italia di categoria.