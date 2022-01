Cinque volti nuovi per il Team Orta Nova

Attivissimo il Team Orta Nova di mister Luigi Agnelli a caccia di sicurezza in un campionato di Eccellenza che avrebbe sicuramente potuto dare maggiori soddisfazioni a una squadra comunque attrezzata, sulla carta, non solo per centrare agevolmente l'obiettivo salvezza ma anche per togliersi qualche soddisfazione in più. Il calciomercato ha finora registrato ben cinque operazioni in entrata. Su tutti lo spagnolo Jesus Prieto, un ritorno, centrocampista classe 1998 arrivato dal Budoni, Eccellenza sarda, con la cui casacca è andato a segno una volta. Poi Igor Sousa, esterno portoghese classe 2000; Mattia Peres, altro esterno, classe 2001, arrivato dal Real Siti con cui è sceso in campo nove volte siglando un gol; Davide Conversano, terzino del 2003 dal Fasano e Giovanni Grasso, attaccante classe 2000 dalla Vastese. Ha salutato il gruppo, invece, l’esterno Diego Garcia passato al L’Aquila dopo 14 presenze e tre reti con la casacca ortese.