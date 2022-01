Rivoluzione ad Apricena: panchina al tandem Mimmo-Centra e tre rinforzi

Lo Sporting Apricena, a caccia della salvezza, ha ufficializzato il tandem Michele Mimmo-Michele Centra in panchina e ha ulteriormente puntellato il proprio organico con gli innesti di Giuseppe Guerriero in attacco, un ritorno; Stefano Cercone, difensore classe 1991 dal San Marco in Eccellenza dove ha messo insieme nove presenze e Armando Del Fuoco, centrocampista classe 2001 dall’Orta Nova, sempre in Eccellenza, con cui ha giocato dodici partite segnando un gol.