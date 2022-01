San Severo, tre colpi in entrata. Si cerca il centravanti

Il San Severo non vince dal 31 ottobre a Canosa. Da quel momento in poi un filotto non positivo di 4 punti in 6 giornate e con il derby contro il Manfredonia rinviato a febbraio causa Covid. I giallogranata sembrano aver smarrito lo smalto delle prima 8 giornate di campionato dove si erano imposti come autentica rivelazione del torneo. Nulla di cui preoccuparsi, però. La cancellazione dei play-off ha sicuramente influito sul morale della pattuglia di mister Francesco Bonetti alla quale non serve granché, a questo punto, per mantenere la categoria e proseguire nel programma dei "piccoli passi" della società che pure punta a ritornare in Serie D in tempi non biblici. Se non fosse che, ovviamente, alcuni calciatori hanno preferito accasarsi altrove a caccia di stimoli in squadre che lottano per vincere i rispettivi gironi di Eccellenza. Ultimo in ordine cronologico capitan Rodollfo De Vivo, passato alla Scafatese in Eccellenza campana (in piena lotta per il primo posto), dopo 13 presenze e tre reti in giallogranata. Prima di lui avevano salutato il bomber Lucas Garcia, nove gol in dodici gare di campionato, passato al Varesina in Eccellenza lombarda (anch'essa in lizza per il primato) assieme all'esterno di difesa Gaetano Grasso, dieci presenze per lui con la squadra dell'Alto Tavoliere. L'attaccante Lorenzo Nicodemo, figlio d'arte, è invece passato all'Orvietana, capolista dell'Eccellenza umbra, dopo dieci presenze e una rete a San Severo.

Il "diesse" Andrea Florio, tuttavia, non è stato a guardare. Recuperato l'argentino Aldo Pissinis in difesa, inizialmente passato al San Luca in Serie D dove ha avuto il tempo di scendere in campo due volte. Tre i volti nuovi ufficializzati dalla società di Dino Marino e Gennaro Di Domenico. Quello più importante è Pasquale De Battista, centrocampista classe 1993 prelevato dal Manfredonia con cui è sceso in campo dieci volte mettendo a segno un gol. In attacco è arrivato Claudio Dascoli, classe 1999, dal Real Siti con cui è sceso in campo dodici volte. Infine l'under classe 2003 Gerardo Reddavide, difensore arrivato in prestito dall'Audace Cerignola. Manca la punta in grado di garantire gol e sicurezza. Mister Bonetti punta sul rientro dall'infortunio di Luca Cruz. Nel frattempo c'è Michele Consolazio, centravanti reinventato stopper. L'impressione, però, è quella che i sanseveresi piazzeranno comunque il colpo nel reparto avanzato per farsi trovare pronti al rientro in campionato dopo lo stop forzato causa pandemia. Con l'obiettivo di tornare a stupire e proseguire nel coltivare il progetto pluriennale di rilancio delle proprie ambizioni.