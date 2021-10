Pompilio illude, il San Ferdinando ribalta: Foggia Incedit sconfitto

Il Foggia Incedit perde a San Ferdinando di Puglia contro la Virtus che bissa il successo di Coppa Italia Promozione di un mese fa (vantaggio poi ampiamente ribaltato dai “canarini” al ritorno che travolsero gli avversari con un tennistico 6-0, ndr). Partono bene i rossoblu di mister Enrico La Salandra che segnano al terzo minuto con il solito Luca Pompilio. Primo tempo tutto per la squadra ospite con la Virtus che cerca il pareggio in più occasioni ma senza riuscirci. Nell ripresa la gara si vivacizza con Pompilio che serve un assist a Cortopasso che solo davanti al portiere spara alto. Successivamente cross di Granatiero per Santoro che a pochi centimetri dalla porta la butta fuori. Ancora Foggia Incedit pericoloso con un corner di Pompilio per Mascia che non centra lo specchio della porta. La Virtus tenta di pareggiare ma l'Incedit mantiene il controllo della partita. Al 29’ Pompilio in contropiede cade da solo e si fa male al punto di dover abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Il Foggia Incedit perde di lucidità e al 31’ Garbetta, con un tiro da 35 metri, manda la palla a rimbalzare davanti al portiere Del Prete e ad infilarsi alle sue spalle. Due minuti dopo ancora Garbetta in contropiede tira forte ma un difensore foggiano ribatte in calcio d'angolo. La partita diventa confusa e si incattivisce. Al 91' il difensore foggiano Ciccarelli contrasta Pugliese e l'arbitro indica il dischetto del rigore. Per la Virtus si incarica lo stesso Pugliese che segna. A fine gara poca voglia di commentare da parte dei foggiani raggiunti al quarto posto in classifica a quota 12 punti dai “cugini” del Lucera (oggi vittoriosi nel derby contro l’Apricena, ndr) che erano usciti sconfitti pesantemente nella gara di andata di Coppa Italia Promozione di giovedì (tripletta di Pompilio, Montemorra e Narciso marcatori per i dauni, ndr).