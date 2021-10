Miracolo ad Apricena: primi due gol e primo punto di stagione

Miracolo ad Apricena. I blugranata di mister Ciro Mennella segnano i primi gol della stagione, addirittura due in una partita, e bloccano sul due pari il Virtus San Ferdinando al “Madrepietra”, conquistando il primo punto in campionato dopo 6 sconfitte di fila. Eppure è stato il San Ferdinando a passare in vantaggio addirittura al primo minuto con Garbetta. Così come nella ripresa, al 54’, Pugliese portava a due le reti di vantaggio dei biancazzurri. Tutto facile insomma, come da copione, con lo Sporting a fare da vittima sacrificale. E invece arriva la reazione che non ti aspetti: al 70’ Arnese e al 76’ Cagnetta regalano il primo sorriso stagionale agli apricenesi. Che restano però sempre ultimi in classifica insieme al Fesca Bari che ha strappato anch’esso il suo primo punto di stagione a Bisceglie contro il Don Uva.