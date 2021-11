Il Manfredonia piega l'Orta Nova nel derby per 2-0

L’Orta Nova cade a Monte Sant’Angelo contro il Manfredonia. Una rete di Ingredda al 23′, abile a insaccare su una corta respinta di Capossele su tiro di Trotta, e di De Battista al 93' su azione di contropiede e triangolo con Monopoli, condannano i biancoazzurri che, tuttavia, giocano un buon secondo tempo, ma che non trovano la via della rete in diverse occasioni che hanno visto protagonista l’uruguaiano Sebas Bentos. Domenica prossima gli ortesi ospiteranno il Trinitapoli per cercare riscatto, cercando di ripartire dalla buona prestazione vista nella ripresa. Il Manfredonia, invece, farà visita al Mola reduce dalla roboante vittoria in casa del Real Siti per 6-2.

"Abbiamo fatto un buon primo tempo. Una prestazione discreta, non ottima perché abbiamo commesso quale errore in fase di impostanzione - ha affermato a fine derby il tecnico del Manfredonia, Franco Cinque - L'Orta Nova è abile nel palleggio ma abbiamo saputo sfruttare a nostro favore i loro difetti. Nella ripresa ci siamo abbassati, non potendo contare sulla capacità di tenere palla e senza attaccanti che potessero farci salire. Siamo una squadra tosta e organizzata e credo che questi aspetti, oggi, abbiano fatto la differenza contro un avversario di qualità. Possiamo contare su un buon gruppo con cui lavorare in prospettiva e su programmi societari a lungo termine".

"Abbiamo giocato un ottimo secondo tempo ma abbiamo concesso il primo perché non eravamo concentrati - commenta a fine gara mister Luigi Agnelli dell'Orta Nova - Dobbiamo crescere ripartendo dalle ottime cose che abbiamo fatto nella ripresa imparando a essere più cinici".