Il Lucera si complica la vita da solo a Spinazzola. Dal vantaggio alla sconfitta e rigore sbagliato

Il Lucera perde di misura a Spinazzola per due reti a una nell’esordio in campionato di Promozione. All’Alen Fasciano passano i biancocelesti di mister Di Flumeri con Di Falco aiutato da una deviazione della difesa avversaria. Poi i padroni di casa falliscono un rigore con capitan Quattromini, restano in dieci per espulsione di Preasti e infine sono capaci di ribaltare il risultato nell’arco di tre minuti con Ieva e Loconte. A dieci minuti dal termine il lucerino Rodriguez fallisce il rigore del possibile 2-2.



Nuova Spinazzola: Crisantemo, Zingaro, Calamita, Forenza, Losappio, Ludovico, Ariani, Prasti, Ieva, Quattromini, Loconte. In panchina: Bakary, Campanale, Nesta, Calefato, Piemonte, Di Stefano, Leonetti, Lomuscio. Allenatore: Giuseppe Cirasole

Lucera: Curci, Ferrantino, Clemente, Ricciardi, Pompetti, Gramazio, Graziano, Pipoli, Rodriguez, De Rita, Di Falco. In panchina: De Troia, Della Dalia, Calò, Tonti, Balletta, Petito, Di Gioia, Fiore. Allenatore: Fabrizio Di Flumeri