L'Apricena perde a Spinazzola. Ma segna un altro gol

Nuova Spinazzola-Sporting Apricena 3-1. Un risultato che non fa notizia di per sé. Prima della classe contro fanalino di coda della classifica. Se non fosse che una notizia vera c'è. Il terzo gol stagionale degli apricenesi, dopo i due di domenica scorsa al "Madrepietra" contro il San Ferdinando. Stavolta è stato Alessandro Di Maso a mettere a segno una rete che si potrebbe definire "storica" per una squadra mestamente ultima a un punto, quello guadagnato proprio sette giorni fa in casa contro il Virtus. "Eppur si muove" e mister Ciro Mennella può iniziare a guardare con fiducia al futuro. Certo, sarà difficile salvare una squadra partita con 6 giornate di handicap. Ma la rete segnata alla capolista e la rimonta casalinga contro il San Ferdinando possono essere considerati i primi passi di una rinascita, auspicabile. Per la cronaca, le reti messe a segno dalla capolista Spinazzola sono firmate da Lazzaro Lomuscio, Paolo Scelzi e Vincenzo Ariani.