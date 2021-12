Il Lucera vince ancora. Battuto il Capurso fuori casa

Squadra in casa

Il Lucera batte in trasferta il Football Capurso e si regala un Natale sereno. Seconda di ritorno, seconda vittoria per i biancocelesti di mister Fabrizio Di Flumeri andati oggi a segno con Rodriguez al 25' del primo tempo e con Pompetti al 39' della ripresa. Ricciardi, invece, aveva pensato a regalare i tre punti ai lucerini domenica scorsa in casa contro la Nuova Spinazzola. Adesso il Lucera ha 26 punti, insieme al San Ferdinando, e si trova a tre sole lunghezze dalla zona play-off. Intanto si infiamma anche il mercato. Ufficializzati, negli ultimi giorni, gli arrivi di Ruben Rizzi, un ritorno, trequartisa dalla Nuova Daunia e di Gabriele Roberto, centrocampista classe 2001 proveniente dal Team Orta Nova.