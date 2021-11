"Davide contro Golia". L'Orta Nova ospita la capolista Barletta

Sfida proibitiva per l'Orta Nova nel dodicesimo turno del torneo di Eccellenza pugliese. I biancoazzurri ospiteranno a San Ferdinando di Puglia la capolista Barletta, capace di vincere finora tutte le gare giocate in campionato. Percorso netto per la formazione del tecnico Mimmo Farina, che con la vittoria nello scontro diretto di domenica scorsa contro il Corato, ha allungato a più nove sui diretti concorrenti. Gli ortesi, invece sono reduci dal buon pareggio contro il Trinitapoli (ieri vittorioso in casa contro il San Severo, ndr), che ha consolidato le certezze di una formazione desiderosa di far bene anche contro le squadre della parte sinistra della graduatoria. "Ci aspetta una grande gara contro una formazione allenata egregiamente - commenta mister Luigi Agnelli - Cercheremo di fare il nostro gioco attraverso le nostre caratteristiche e sono certo che i nostri uomini daranno il meglio, considerando che di fronte avremo giocatori di grande qualità". Il tecnico foggiano non sarà della partita causa squalifica, stessa sorte per il play Davide Cormio, fermato per un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Direzione di gara affidata a Francesco Albione della sezione di Lecce. Assistenti Alessandro Scrima e Gianmarco Sorgente, entrambi appartenenti alla sezione di Taranto. Calcio d'inizio fissato alle 14:30.

Questi i convocati dell'Orta Nova per il big match contro il Barletta: Miranda Pocai, Capossele, Lamacchia, Golia, Fanelli, Barbuti, Lombardi, Bruno, Mastropasqua, Valenti, Roberto, Del Fuoco, Ventura, Di Dedda, Bentos, Lomuscio, Garcia, Mateus, Egidio, Guadagno.